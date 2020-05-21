4 günlük sokağa çıkma yasağı bayramda açık olacak dükkanlar

Ramazan bayramı için artık geri sayım başladı. Bu sene daha önce hiç yaşanmamış bir uygulama ile 81 ilin tamamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 23 Mayıs arefe günü de dahil olmak üzere 24-25-26 Mayıs tarihleri arasında Türkiye 4 gün boyunca evinde kalacak, bayram ziyaretleri yapılmayacak.