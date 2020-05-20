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Denizli'de devrilen traktör yine can aldı

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DENİZLİ'de yaşayan çiftçi Osman Yankayış (65), kullandığı traktörün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında kırsal Kayaca Mahallesi çıkışında meydana geldi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Tarlasında sulama yaptıktan sonra evine giden Osman Yankayış, kullandığı 20 P 1521 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Yankayış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Yankayış'ın cansız bedeni, Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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