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Edinson Cavani İnter radarına takıldı

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PSG tarihine performansıyla damga vuran Edinson Cavani, bir çok kulübün transfer listesine düştü. Son olarak Uruguaylı forvetin, İnter tarafından takip edildiği yazıldı.

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Sky Sports'un iddiasına göre İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in
hedefinde sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bitecek Uruguaylı Forvet Edinson Cavani var.

İsmi sık sık Barcelona ile anılan Inter'in 23 yaşındaki Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'in olası ayrılığında Milano ekibi yaz transfer sezonunda 33 yaşındaki Cavani'yi kadrosuna katacak. Uruguaylı golcünün ismi daha önce ara transferde La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ve Premier Lig ekipleriyle anılmıştı.

PSG tarihine ismini kazıdı

Haberde Milano ekibinin, corona virüsün büyük ölçüde etkilediği transfer pazarında bonservisi elinde bulunan oyunculara yöneleceğini iddia edildi. Edinson Cavani, 7 sezondur formasını giydiği Paris Saint-Germain'de çıktığı 301 maçta attığı 200 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanına sahip.

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