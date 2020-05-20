Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi belli oldu

TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması sonuçlandı Yarışmada 396 puanla Hüseyin Akbulut birinci, 393 puanla Muhammet Sizcan ikinci, 390 puanla Eyyüp Ensar Kılıç ise üçüncü oldu

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Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi dün akşam belli oldu. Ramazan ayı boyunca ekranlarda süren Kur'an ziyafeti sona erdi. TRT 1'in gönüllere taht kuran programı "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" 4'üncü sezon finalini yaptı. Büyük final, Kadir gecesinde yayınlandı. 132 kişinin katıldığı yarışmada, 7 kişi finale kaldı. Jüri üyeleri o 7 kişi içinden dereceye girenleri belirledi

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Final programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarışma finaline video konferansla bağlanarak yarışmacıları tebrik etti.

Tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erdoğan, "Rabb'imizin bin aydan hayırlı olduğunu müjdelediği leyle-i kadirin ülkemizle birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Yine Rabb'imizin ifadesiyle tan yeri ağarana kadar kutlu bir esenlik gecesi olan leyle-i kadirin hepimizin affına, mağfiretine ve kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu mübarek gecede Allah'a açılan ellerin ona yönelen kalplerin onu yakaran dillerin muradlarına ermesini Rabb'imden diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan, yarışmada emeği geçen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e teşekkür etti.

Büyük Çamlıca Camii Müezzin Kayyımı Hüseyin Akbulut birinci oldu

Jüri üyelerinin titizlikle yaptığı değerlendirmeler sonucunda, birinciliğe Büyük Çamlıca Camii Müezzin Kayyımı Hüseyin Akbulut layık görüldü.

50 cumhuriyet altını ödül

Akbulut, 50 tam cumhuriyet altını ödülünü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan aldı.

Erbaş, "TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Artık milletimiz her ramazan geldiğinde ekranlarda kuran yarışmasını bekliyor. 4 yıldır bu güzelliği milletimize yaşatıyor." dedi.

Yarışmanın ikinci ve üçüncüsüne ödüllerini TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren verdi.



Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması ile birlikte ramazan ayında evlerin Kur'an-ı Kerim dolduğunu, hayat dolduğunu belirten Eren, yarışmanın ilk düzenlendiği günden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine özel bir desteği olduğunu, bugün de bu programda kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.