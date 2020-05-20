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Lukasz Piszczek Borussia Dortmund ile 10 yılı devirdi

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Borussia Dortmund, 10 yıldır sağ bekini Lukasz Piszczek'e emanet ediyor. Dortmund ile 1 yıl daha sözleşme imzalayacağı belirtilen Piszczek, istikrar abidesi olduğunu ortaya koyuyor.

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Alman medyasına göre Borussia Dortmund, Polonyalı sağ bek Lukasz Piszczek'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Sarı-siyahlı ekipten önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

10 yıldır aynı formayla ter döküyor

Sözleşmesi 2021 yılına uzatılacak 35 yaşındaki Lukasz Piszczek, Sarı-siyahlı formayla 11. sezonunu geçirecek. 2010 yılında Hertha Berlin'den transfer edilen Piszczek, Borussia Dortmund'la çıktığı 355 maçta 18 gol ve 64 asist
katkısı yaptı.

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