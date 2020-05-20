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İstanbul'da bisiklet süren 14 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

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İSTANBUL Beylikdüzü'nde kısıtlamanın kalkmasının ardından sokağa çıkarak bisiklet kullanan Hasan Arda Uçar (14), otomobil çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan gencin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sağlık durumu iyi

Sokağa çıkma kısıtlamasın 11.00 ile 15.00 arasında kaldırılmasıyla sokağa çıkan 14 yaşındaki Hasan Arda Uçar bisikletliyle dolaşırken Fatih Mehmet Çağlı yönetimindeki otomobil çarptı. Bisikletten düşen çocuk düşerek park halindeki bir aracın altına sürüklendi. Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken ihbar üzerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri çocuğu ambulansa taşıdı.  Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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