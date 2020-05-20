39 yaşındaki İspanyol futbolcu Aduriz sahalara veda etti

Son 8 sezondur Athletic Bilbao'da forma giyen 39 yaşındaki İspanyol futbolcu Aritz Aduriz, sağlık sebeplerinden dolayı futbolu bıraktı.

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İspanyol futbolcu Aritz Aduriz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zaman geldi. Maalesef vücudum, 'Artık yeter' dedi. Bir çok kez, 'Sen karar vermeden futbol seni bırakır' diye söyledim. Doktorlar ameliyat olmamı söylediler. Bugünün işini yarına bırakmamak gerekir. Günlük hayatımı en iyi şekilde normal yaşamam için kalçama protez takılacak" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına atıfta bulunan Aduriz, "Maalesef çok daha zor ve acılı bir dönemden geçiyoruz. Telafisi olmayan acılar bırakan salgına karşı hepimiz mücadeleye deva etmeliyiz. Bu yüzden benim için endişe etmeyin. Bu sadece bir anektod" açıklamasında da bulundu.

İspanyol futbolcu, "Hayal ettiğimiz sonları unutalım çünkü veda etmek için zamanımız olacak" diyerek, baştan sona 'unutulmaz olan futbol kariyerini sonlandırdığını' duyurdu.