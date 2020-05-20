HES kodu ile seyahat kararı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları son dakika açıklamasıyla duyurdu. Yeni döndem HES kodu ile seyahat izni alınacak. HES kodu da mobil uygulamadan verilecek.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplandı. Ölü, vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirildi. 65 yaş üstü için memleket izni getirilirken seyahatlar için de artık HES kodu kullanılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nda alınan kararlara ve son duruma ilişkin şunları söyledi:

*Bayramı çok dikkatli geçirmeliyiz. Bu bayramı eskisi gibi kutlarsak salgının tekrar tırmanışa geçmesini izleyebiliriz. Bayramda tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür oluruz. Bayram sonraki günler daha özgür olacak. Evlerimiz güvence altında olmaya devam edecek ancak daha özgür olacağız. Bu hayat tarzına ''Kontrollü sosyal hayat'' diyoruz.

Öğrenciler sınavda maskeyi çıkaracak

*Biz bu konu ile ilgili bir rehber hazırlıyoruz. Bütün öğrencilerin maske ile sırasına oturması istenecek. İmtihan anında mesafe korunabilirse maskeyi çıkarabilecekler.

Her geçen gün bulaş değeri düşüyor bunu da belirtmek isterim. Virüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye düştü.

HES kodu ile seyahat

HES kodu ile kısa mesaj ile alınabilecek. Bu kod ile seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacak. Risk varsa onay verilmeyecek. Yolculuklarda bu güvenliğimizi sağlayacak. Her yolculukta farklı bir HES kodu alınacak. Önümüzdeki günlerde yaygın kullanılması hayatımızı yolculuk ederken HES kodu rahatlatacak. Ulaşımda risk taşımadığını belirten belgeler istenecek.





Firmalar kontrol edecek

Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. İstanbul'da yoğun bakım ihtiyacının çok olduğunu biliyoruz. Yeni hastaneler ciddi manada yoğun bakım sorununu çözecek.

İşyerleri

Riskli hareketlilik olduğu yerlere test kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. 20 Mayıs'tan sonra işyerlerinde kuralları gösteren afişlerle karşılaşacaksınız. Normalleşme sürecinde açılabilecek işyerleri hakkında rehber de hazırlamaktayız.

65 yaş üstüne seyahat izni

65 yaş üstü vatandaşlar için, sabit bir yere gittiğinden eminsek, memlekete gideceklerinden emin, 1 aylık tek yönlük gidiş içerisinde bir izin durumu yarından itibaren söz konusudur. Sağlık durumları da göz önünde bulundurulacak. Ve kaymakamlıklardan izin alınacak.

Turist sayısı önceki sezona göre yüzde 20'yi geçmeyecek.

Aşı 8-10 aylık dönemden önce kullanılacak hale gelemez. Türkiye'de süreç var ancak süreç uzun.

Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

*Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Daha özgür olacağız. Ancak bu konu bakanlar kurulunda da konuşulur. Daha riskli gördüğümüz hasta gruplarını kontrol altına almak istiyoruz biz bundan sonrasında. Kronik hasta ve 65 yaş üstüne kısıtlamayı sürdürmek istiyoruz ancak bu bilim kurulunun önerisi.