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Ibrahimovic ve Arda Turan takım arkadaşı oluyor!

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Futbolun durdurulmasının ardından kulüpler, önceliğini maliyeti düşük veya bonservissiz isimlere verirken, sürpriz iddialar da gündeme gelmeye devam etti. Bu iddiaların son halkası Güney Amerika'dan geldi!

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Rpp.pe adlı internet sitesi, Boca Juniors'un transfer listesini okuyucularıyla paylaşırken, Türkiye'den birçok futbolcuya yer verdi. Bu isimler arasında Fenerbahçeli 1 futbolcu da bulunurken, Beşiktaşlı eski yıldızın da dahil olduğu görüldü. Bu listeye göre Arda Turan ile Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşı olabilir!

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Andre Pierre Gignac, Angel Mena, Gianluigi Buffon, Dani Alves, Mauricio Isla, Lukas Podolski,Ricardo Quaresma,Zlatan Ibrahimovic,Arda Turan

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