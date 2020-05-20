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İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Sırrı Süreyya iddiası

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in "İYİ Parti bize aracı gönderdi" iddiasına ilişkin "Bu cümleyi hangi saiklerle, kimlerin emriyle söylediğini herkes gördü, biliyor." dedi.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, seçim sürecinde İYİ Parti'den kendilerine aracılar geldiği yönündeki sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

"Sırrı Süreyya Önder çark etmeye çalışmış becerememiş"

Akşener'in, HDP ile ilgili açıklamalarına HDP'den gelen değerlendirmelerin sorulması üzerine Türkkan, "Sırrı Süreyya Önder'in bu cümleyi hangi saiklerle, kimlerin emriyle söylediğini herkes gördü, biliyor. Kendisi de bu söylediğinden daha sonra çark etmeye çalışmış becerememiş." dedi. 

Ne Sırrı Süreyya Önder ne de bir başkasıyla herhangi bir gizli gündemle konuşan İYİ Partilinin olmadığını belirten Türkkan, "Konuştu diye iddia edenlerin başka mihraklara hizmet ettiğini burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sadece içerideki mihraklardan bahsetmiyorum. Başka servislerin güdümüne girmiş insanlar toplumda hep var. Geçmişte Damat Feritleri de gördü bu ülke. Şimdi de Damat Feritlerin günümüz versiyonuna rastlamak mümkün." ifadelerini kullandı

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