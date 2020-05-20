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Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti

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İtalyan kulübü Lazio'nun Sportif Direktörü Igli Tare, Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç'in transferi için menajeriyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç'i kadrosuna katmak isteyen İtalyan devi Lazio, resmi girişimde bulundu.

İtalya'nın ünlü gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre İtalyan ekip Lazio, Muriç için resmi adım attığını yazdı. İtalyan kulübünün Sportif Direktörü Igli Tare, Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç'in transferi için menajeriyle görüşmelere başlandığını açıkladı. Haberde ayrıca, sarı laciverlilerin Kosovalı golcü için Lazio'dan 20 milyon talep edeceği ifade edildi.

FENERBAHÇE'YE 3,5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ
Fenerbahçe, sezon başında Vedat Muriqi'i 3,5 milyon euro karşılığında Rizespor'dan transfer edilmişti.

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