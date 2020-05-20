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Alışveriş alışkanlıkları bir daha eski haline dönmeyebilir

Anadolu Ajansı
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İngiliz perakende zinciri Mark & Spencer (M&S) Üst Yöneticisi (CEO) Steve Rowe, tüketicilerin bir kısmının salgın sonrasında harcama alışkanlıklarının tamamen değişmiş olabileceğini bildirdi.

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İngiliz perakende zinciri Mark & Spencer (M&S) Üst Yöneticisi (CEO) Steve Rowe, yaptığı yazılı açıklamada; İngiltere’de karantina döneminde en çok t-shirt, iç çamaşırı ve banyo malzemelerinin satın alındığın belirterek, salgının önümüzdeki yıllarda perakende sektörü üzerinde artçı şoklarının yaşanmasının beklendiğini kaydetti.

Stewe Rowe, "Alışverişte dijitalleşme eğilimi hızlandı. Bu süreçte perakende sektöründeki değişimde öne alınacak. En önemlisi insanların çalışma alışkanlıkları dönüştü" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; Mark & Spencer'ın bu yılın ilk çeyreğindeki karı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 20 azalarak 403 milyon sterline geriledi.

Şirketin giyim ve ev eşyası kalemlerindeki toplam satışı karantina dönemine denk gelen son 6 haftada yüzde 75 azaldı.

Bu arada; online alışveriş ve eve servis şirketi Ocado’nun yüzde 50 hissesine sahip olan Marks & Spencer, perakende alanındaki büyümesini bu şirket üzerinden sağlamayı planlıyor.

M&S çok sayıda giyim ve ev eşyası ürününü eylül ayından itibaren Ocado üzerinde müşterilerine ulaştırmayı planlıyor.

İngiltere’de salgının ekonomik etkileri nedeniyle Oasis, Debenhams, Warehouse, Clark gibi çok sayıda perakende zinciri iflas etti.

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