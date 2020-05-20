Antalya'da zillere bastıktan sonra ölü bulunmuştu nedeni ortaya çıktı

ANTALYA'da gece yarısı apartman dairelerinin zillerine bastıktan sonra cansız bedeni bulunan kişinin, çıktığı binanın çatısından düşerek ölen Asım Ferhat Köksoy (33) olduğu belirlendi. Köksoy'un, birlikte alkol aldığı arkadaşlarının kendisine zarar vereceği korkusuyla kaçıp, çatıdan diğer binaya geçmek istediği sırada düştüğü ortaya çıktı.

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Olay, 17 Mayıs gecesi Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Üzerinde eşofman altı ile tişört bulunan bir erkek, girdiği 8 katlı binada, daire zillerini çalarak, yardım istedi. Daire sahipleri, önce tanımadıkları kişiye kapıyı açmamış ardından duydukları gürültü üzerine dışarı çıkmıştı.

Yüksekten düşme sonucu ölmüştü

Daha sonra yardım isteyen kişinin binanın önünde kanlar içinde yattığını gören bina sakinleri, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirmesiyle İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kimliği belirsiz erkeğin yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Birlikte alkol aldığı arkadaşlarından kaçtığı anlaşıldı

Soruşturma başlatan polis, parmak izinden, ölen kişinin Asım Ferhat Köksoy olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, Köksoy'un arkadaşlarıyla alkol aldığı, bir süre sonra çıkan tartışmada kendisine zarar verileceği korkusuyla girdiği apartmandaki dairelerin kapı zillerini çaldığı, çıktığı çatıdan diğer binanın çatısına geçmek isterken 8'inci kattan düşüp, yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Köksoy'un cenazesi, dün Uncalı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.