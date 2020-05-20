Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın kefir sırrı AVM çıkışı

Koronayı yenen Profesör Prof. Dr. Oğuz Özyaral, hastalığı nasıl yendiğini İnternethaber Youtube kanalında anlattı. Profesör, ‘AVM’ye gitme ölürsün’ diyenlere ateş püskürdü!

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Bir süre önce koronayı yenen 64 yaşındaki Prof. Dr. Oğuz Özyaral, internet haber youtube kanalına konuk oldu. Profesör Oğuz Özyaral, 12 günlük tedavi sürecini ve hastanede yaşadıklarını anlatırken şunları kaydetti:

*“Hastaneye gittiğimde bağışıklığım artsın diye bir şey yapmadım. Ben hayatım boyunca yaptığım her şeyi hastanede de uygulamaya devam ettim. Düzgün kahvaltı, kahvaltıda balığımı yemek, anlamlı şekilde tüketmek, sebze ve meyveleri mevsim ürünlerini yemek, bunlar son derece kıymetli şeyler. Takviye gıda adı altında, ne olduğu belirsiz ürünler ile kendinizi beslemiyorsanız, paket ürünlere yaslanmıyorsanız, aldığınız ürünlerin kalitesini biliyorsanız işte en önemlisi bu. Aldığınız ürünün niteliklerini bilin.

*Ben kefir kullanırım. Orta Asya’dan gelen bir içeceğimiz. Bağışıklığı güçlendirecek gıdalarla beslenirseniz, sıkıntınız az oluyor. Tütün ve alkol kullanmıyorum bunun da bir avantaj olduğunu düşünüyorum.”

İstanbul’daki Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nde 12 gün tedavi gören Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof Dr. Oğuz Özyaral, virüsü yenme süreci yaşam kalitesi ve sağlıklı beslenmeye bağlıyor.

AVM'ye gitme ölürsün diyen ruh hastası

Profesör Özyaral, bu çağda virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğinin altını çizerken, AVM’lere gitme, ölürsün’ diyenlerin ruh hastası olduğunu söyledi.

Özyaral: “Yeni normalimiz bu olacak, dünya bu düzene alışacak.Yılın büyük bölümü maskeli geçecek. Ciddi anlamda ruh hastaları var. Bir ülkeye zarar ve ziyan vermek istiyorsan böyle balon haberler çıkaracaksın. AVM’lere gidilmeyecek, oradaki esnaf batacak. AVM’ler çöktü, çökecek, kimse parasını kazanamayacak, kardeşim o AVM’ye giderken maskeni tak. O kapıdan girerken itip kakma birbirini. Şaşırma. AVM alışveriş merkezidir, gezi parkı değil, alışverişini gör çık. Saçmalamadığınız sürece AVM’de istediğimiz gibi gezeriz” şeklinde konuştu.