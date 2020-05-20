Koronavirüs antikorları virüse karşı bağışıklık kazanılmasını sağlayabilir
İki yeni çalışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antikorlarının virüse karşı bağışıklık geliştirilmesini sağlayabileceğini ortaya koydu.
Boston'da Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) eğitim araştırma hastanesinde görevli bilim insanlarının makak maymunları üzerinde yürüttüğü iki ayrı çalışmanın sonuçları Science dergisinde yayımlandı.
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Çalışmalardan birinde insanlarla yüzde 93 oranında aynı DNA'yı paylaşan 9 makak maymununa Kovid-19'a neden olan SARS CoV-2 virüsü enjekte edildi.
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Virüs, makak maymunlarında hızla yayılarak viral pnömoni gelişmesine yol açtı ve ayvanların hepsi 28 gün içinde iyileşti.
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İyileştikten bir hafta sonra hayvanlara yeniden virüs verilirken; makak maymunlarının hiçbiri hastalanmadı, bazılarının akciğerlerinde az miktarda virüs tespit edildi.
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