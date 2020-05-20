18 kulüp Süper Lig'in başlama tarihi için anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "18 kulübün tamamının desteği ile liglerin 12 Haziran'da başlaması için anlaştık. Kesin karar 28 mayıs'ta verilecek" açıklaması yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı video konferans aracılığıyla toplantı yaptı.

Toplantı sonrası açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "18 kulübün tamamının desteği ile liglerin 12 Haziran'da başlaması için anlaştık. Kesin karar 28 mayıs'ta verilecek" dedi.

Gelecek sezon 21 takımla mı oynanacak?

Özdemir, bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için 7 kulüpten başvuru aldıklarını ve konuyu değerlendireceklerini de belirtti.