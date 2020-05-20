İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği
İSTANBUL'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 55 seviyelerine ulaştı.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında yapılan, "Evde kal" çağrılarına kulak verilmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğunda azalma olmuştu.
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Ancak bugün İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Kontrol Merkezi Yoğunluk Haritasına göre; kentte yoğunluk saat 17.30 itibarıyla yüzde 55 seviyelerinde ölçüldü.
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Birçok noktada trafik sıkışıklığı yaşandı.
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