HABER /  DÜNYA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Pentagon'dan korkutan koronavirüs raporu: Tekrar edebilir

Anadolu Ajansı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 2021'in ortalarına kadar bulunamayacağı ve salgının tekrar edebileceğini hesap ederek hazırlık yaptığı ortaya çıktı. 

Abone ol

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) sızdırılan bir genelgeye göre; bakanlıkta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının en erken 2021 yazında kullanılabileceği varsayılıyor. 

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in adını taşıyan ancak henüz imzalanmamış genelgede, "Önümüzde Kovid-19'un tekrarlanma ihtimalinin oldukça ciddi olduğu uzun bir süreç var. Bu yüzden, şimdi faaliyetlerimizi artırarak ve Kovid-19'un bu yıl  tekrar ortaya çıkmasına karşı gerekli tüm hazırlıkları yaparak ordunun kritik misyonlarına yeniden odaklanmamız gerekiyor" ifadesi yer aldı. 

Genelgede; askeri eğitim, tatbikat ve operasyonların küresel salgın şartlarına uyarlanarak başlatılacağı belirtilirken aşının ise 2021 yazına kadar bulunmayacağı hesap edilerek hazırlık yapılması talimatı verildi.  

Genelge, henüz resmi olarak duyurulmadı ve Pentagon konuyla ilgili resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor. 

Genelgedeki öngörülerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgınına ilişkin tahminleriyle çelişmesi dikkati çekti. 

Trump, aşının yıl sonuna kadar bulunacağını ve kullanıma alınacağını söylemişti. 

Aynı zamanda; ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, her şey yolunda giderse ocakta aşıyı bulmuş olabileceklerini dile getirmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral koronavirüsü nasıl yendi?
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum açıklandı (20 MAYIS 2020)
Bayram öncesi İstanbul'da berber ve kuaförler nasıl çalışacak?
AK Partili Şenocak: Haliç 10 ayda çamura terk edildi
18 kulüp Süper Lig'in başlama tarihi için anlaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Rolls-Royce 9 bin kişiyi işten çıkarıyor
Ibrahimovic ve Arda Turan takım arkadaşı oluyor!
Sivas'ta yanlışlıkla KKTC İçişleri Bakanlığı'na yaptığı izin başvurusu onaylandı
Mustafa Cengiz'e torun morali
Almanya ile Türkiye arasında ikili anlaşma gündemde
LGS Mayıs ayı örnek soruları çözümlü sözel bölüm soruları
Yorumlar 1 yorum