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Bakan Koca'dan MFÖ'ye 'Maske Tak' teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ grubunun yaptığı 'Maske Tak' şarkısını paylaşarak, "Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar çok güzel söylüyorlar. Söz, maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin'' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un koronavirüs salgını nedeniyle maske kullanımına dikkat çekmek için seslendirdiği 'Maske Tak' şarkısını Twitter hesabından paylaştı.

MFÖ grubuna teşekkür eden Bakan Koca, "MAZHAR FUAT ÖZKAN; Türk popunun ustaları, uzun bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin" ifadelerini kullandı.

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