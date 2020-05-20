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THY'nin uçuşlara başlayacağı tarih netleşti

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, iç hat seferlerinin 4 Haziran'da dış hat seferlerinin de 10 Haziran'da başlayacağını söyledi.

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Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme adımlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Normalleşme adımlarından olan uçakla seyahat kısıtlamaları uçuşların başlamasıyla kalkacak.

Bu kapsamda konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı,iç hat seferlerinin 4 Haziran'da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

EL BAGAJLARI KABİN İÇİNE ALINMAYACAK
Aycı yeni dönem ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İç hat seferleri 4 Haziran'da dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak. Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak. Uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek."

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