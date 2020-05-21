DSÖ’den ikinci dalga uyarısı: Risk geçmedi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, “İnsanlar, tehdidin geçmediğini anlamalı” deyip dünya genelinde ilk koronavirüs dalgasının ardından ikinci dalganın gelebileceğini belirtti.Abone ol
Vujnovic, Rusya 24 televizyonuna açıklamasında, ülkeleri koronavirüs kısıtlamalarını yumuşatma girişimlerine karşı iyi düşünmeleri konusunda uyardı.
"Riskin geçmediğini anlamak çok önemli"
“İnsanların tehdidin geçmediğini, riskin geçmediğini anlaması çok önemli” diyen Vujnovic, DSÖ’nün, karantinada bulunmanın kolay olmadığını anladığını ama durumun kontrolden çıkmasının ölümlerin artmasına yol açabileceğini kaydetti.
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