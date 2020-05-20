Yeni Zelanda’da 4 gün çalışma 3 gün tatil modeli gündemde

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ekonomiyi ve iç turizmi canlandırmak için 4 gün çalışma, 3 gün tatil olacak bir modelin faydalı olabileceğini açıkladı.

Abone ol

Corona virüsü salgınına karşı mücadeleyi kazandıklarını geçen ay duyuran ve çok sıkı önlemler alan Yeni Zelanda’da Başbakan Jacinda Ardern’in dün gece yaptığı açıklama uluslararası kamuoyunda heyecan yarattı.

Ardern, yabancı turistlerin ülkeye girişinin yasak olması sebebiyle iç turizmi canlandırmak ve ekonomiyi artırmak için haftanın günlerinde yeni bir düzenleme yapılabileceğini sinyalini verdi. Ardern hafta içinde çalışma günlerinin dört güne inmesinin ve tatil günlerinin de 3 güne çıkmasının gündemlerinde olduğunu söyledi.

Ardern açıklamayı Facebook üzerindeki canlı yayın özelliğiyle yaptı.

Facebook üzerinden canlı yayın yapan Ardern, daha kısa bir hafta ile ekonominin artabileceğini ve iç turizmin hareket kazanabileceğini dile getiren Ardern vatandaşların bu düzenle birlikte iş/günlük yaşam dengesini de sağlayabileceğini vurguladı.

“Bu çalışanla patron arasında”

Ardern, esnek çalışma saatlerinin uygulanamsını desteklediğini söyledi. Ülkenin popüler turizm merkezlerinden Rotorua’dan dönüş yolunda Facebook’ta canlı yayın yapan Ardern, “Birçok insanın haftada dört gün çalışma sistemini önerdiğini duyuyorum. Gerçekten bu tamamen işveren ile çalışan arasında. Eğer bir işverenseniz ve bunu yapabilecek gücünüz varsa ben bunu desteklerim” ifadesini kullandı.

5 milyonluk nüfusu olan Yeni Zelanda’da Covid-19’dan 21 insanın ölmesi sonrasında ülke, “Corona virüsüne karşı en iyi savaşan ülke” olarak tanımlanmıştı. Ardern’in kriz sürecindeki performansı uluslararası kamuoyunda ve vatandaşları arasında büyük alkış toplamıştı.