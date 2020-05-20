Dünyadaki bütün eşcinsellere dava açtı! 'Günah ilan edilsin

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan 66 yaşındaki Sylvia Driskell isimli bir kadın, "dünyadaki tüm eşcinsellere" dava açtı ve federal mahkemeden eşcinselliği "günah" ilan etmesini talep etti.

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ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan 66 yaşındaki Sylvia Driskell isimli kadın, "Kendini Tanrı ve onun oğlu Hz. İsa'nın elçisi" olarak nitelendirerek, 'Driskell v. Homoseksüeller' olarak geçen davanın 7 sayfalık dilekçesini kendi el yazısıyla kaleme aldı ve davada kendi avukatlığını kendisinin yapacağını ifade etti.

Dilekçede hiçbir emsal davaya yer verilmezken Driskell sık sık İncil ve Webster Sözlüğü'nden alıntılara yer verdi. Dilekçede de homofobik ifadelere yer veren Driskell, "Homoseksüellik bir günah ve onlar da bunu biliyor, yoksa neden saklasınlar" yazdı ve dünyadaki tüm eşcinselleri "dini ve ahlaki yasaları ihlal etmekle" suçladı.

Dava, ABD gündemine LGBTİ hakları aktivisti ve köşe yazarı Dan Savage'in haberi yerel bir gazeteden paylaşarak, "Umarım yeminli şahitlik yapmamı isterler" yazmasıyla gündeme geldi.

Davayla ilgili The Daily Kos'a yazı yazan Steven Payne isimli bir vatandaş alaycı bir tonla, "Eşim Brian ve ben kesin kaybedeceğimiz bu davaya hazırlanmak için tüm varlıklarımızı likidite ettik. Bu kadının son kuruşumuza kadar almasını bekliyoruz. O kadar korktuk ki eşcinsel olmaktan vazgeçtik" yazdı.