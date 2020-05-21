Çin'de 32 yıl önce 2 yaşındayken çalınıp başka bir aileye satıldı!
ÇİN'de bir çift, 2 yaşındayken kaçırılan oğullarına 32 yıl sonra kavuştu. İki yaşındayken kaçırılan ve çocuğu olmayan bir çifte 6 bin Yuan karşılığı ‘satılan’ Mao Yin’in bulunduğu, annesine 10 Mayıs’ta, Anneler Günü’nde söylendi.
ÇİN'de 2015 yılı istatistiklerine göre yılda 20 bin çocuğun kaçırıldığını gösteriyor. 32 yıl önce gerçek anne ve babasının yanından kaçırılarak çocuksuz başka bir aileye satılan 34 yaşındaki Mao Yin, dün düzenlenen basın toplantısında anne-babasıyla bir araya geldi. Polis, kendisini satın alan yeni ailesi tarafından Gu Nincing adı verilen ve mobilya mağazası bulunan Mao Yin’in, 6 bin yuana satıldığını açıkladı.
Toplantıda duygusal anlar yaşandı. Annesi Li Cingşi, “Bu kadar yıl boyunca bize destek olan 10 binlerce kişiye minnettarız” dedi ve, “Bu aldığım en güzel Anneler Günü hediyesi” diyerek sevincini ifade etti. Mao Yin ise kendisi için olup biteni sindirmenin, şokunun atlatmanın kolay olmayacağının altını çizerek, biyolojik anne-babasıyla bol bol vakit geçirmek onları tanımak istediğini söyledi.
17 Ekim 1988’de, babası Mao Şencing, Şian kenti yakınlarındaki bir yuvadan aldığı oğlunu eve götürürken su isteyince, yolda bir otelin önünde durdu. Baba su aldı ve bir dakika sonra arkasına döndüğünde oğlu yoktu.
Dünyaları başlarına yıkılan aile önce Şian kentinde sonra ülkenin birçok yerinde oğullarını aradı. 10 yerleşim biriminde 100 bin el ilanı dağıttı. Annesi X-Factor dahil onlarca TV programına katıldı. Ancak onu bulamadı.