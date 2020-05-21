Çin'de 32 yıl önce 2 yaşındayken çalınıp başka bir aileye satıldı!

Toplantıda duygusal anlar yaşandı. Annesi Li Cingşi, “Bu kadar yıl boyunca bize destek olan 10 binlerce kişiye minnettarız” dedi ve, “Bu aldığım en güzel Anneler Günü hediyesi” diyerek sevincini ifade etti. Mao Yin ise kendisi için olup biteni sindirmenin, şokunun atlatmanın kolay olmayacağının altını çizerek, biyolojik anne-babasıyla bol bol vakit geçirmek onları tanımak istediğini söyledi.