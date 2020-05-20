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Tekirdağ'da duvar inşaatında 2 işçi toprak altında kaldı

Demirören Haber Ajansı
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TEKİRDAĞ'da bir apartmanın dış cephesini boyamak için iskele kurdukları sırada kazdıkları toprağın altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı, diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

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Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Yahyalı Kent Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin zemin duvarının yapımı sırasında toprak kaydı.

2 işçi kayan toprağın altında kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

İşçilerden birini kurtarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken diğerinin kurtarılma çalışmaları sürüyor.

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