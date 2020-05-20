İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı

İzmir'de merkezi sistemle ezan okunan çeşitli camilerin minarelerinden İtalyan partizan marşı "Çav Bella" çalındı.

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İzmir’de duyanların kulaklarına inanamadığı bir olay yaşandı.

Camilerden 'çav bella' marşı çalındı

İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi bir çok ilçesindeki camii hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalındı.

Vatandaşların telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde görüntü alan kişilerin de şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

Soruşturma başlatıldı

Müftülük tarafından olayla ilgili soruşturma başlatırken kimliği belirsiz kişilerin merkezi ezan sistemine sızarak frekansları değiştirmiş olabileceği ihtimalinde duruluyor.