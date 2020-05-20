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En son 4 yıl önce görülmüştü! Tekrar ortaya çıktılar

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ABD'nin Florida eyaletinde en son 2016 yılında görülen mavi arılar tekrar ortaya çıktı. Florida'nın Lake Wales Ridge bölgesinde görülen "Mavi Amberçiçeği Arısı" olarak da bilinen arılardan kaç tane olduğu konusunda bilim insanları henüz bir sonuca ulaşamadı.

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Florida Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde araştırmacı Chase Kimmel, "Arıyı bir daha asla bulamayacağımız ihtimaline açık olduğum için onu sahada ilk gördüğümüz an gerçekten çok heyecan vericiydi." dedi.Mavi arılar az araştırılmış ve yok olma tehlikesine girmiş böcek türlerinden. Bu arılar sadece renkleriyle dikkat eçkmiyor ayrıca polenleri yakalamasını sağlayan "alışılagelmemiş yüz saçları" da var.

Bilim insanları mavi arıların diğer arılara göre kafasını öne ve arkaya sallama şekillerinin de farklı olduğunu söylüyor. Mavi arılar, bal arılarının aksine yuvalarını yalnız inşaa ediyor. Mavi arıların sadece Florida'nın Lake Wales Ridge bölgesinde yaşadığı düşünülüyor.

Arılar neden önemli
Euronews'e açıklamalarda bulunan Kimmel arıların hayatımızda neden çok önemli olduğuna da değiniyor. Kimmel, "Arılar eko sistemimiz için önemli çünkü onlar çok önemli polen taşıyıcılar. Onların sunduğu hizmet bizim ve yabani hayvanların yediği birçok besinin filizlenmesini sağlıyor." şeklinde konuştu. Mavi arıların özellikle yok olma tehlikesi yaşayan ve o bölgede görülen "ashe'e amber çiçeği"nin polenlerini taşıyarak üremesini sağladığını belirtti.Arılar yediğimiz besinlerin üçte birinin polenleme işlemini yapıyor. Çiçekli bitkilerin yüzde 80'ini de yine arılar polenliyor.

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