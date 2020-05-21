Ankara'da köpek besliyor diye kadına soğan patatesle saldırdılar

Basın mensuplarına konuşan Özgünlü şöyle dedi:

"Dün akşam köpekleri beslediğim sırada arkamdan sopa atıldı. Balkonlardan bir şeyler atmaya başladılar. Bazı yerlerimde ve sırtımda çizikler mevcut. Hayvanları istemediklerini, saldırdığını söylediler. Köpeklerin hiçbiri saldırmıyor, hepsi kendi gölgesinden korkan hayvanlar. Bayan olarak tek başıma olmama rağmen erkeklerin kayısılar, patatesler, soğanlar, site içindeki yetişkinlerin tahta parçası fırlatmaları çok garibime gitti. Devamlı biz şiddete maruz kalıyoruz; ama ilk defa bu kadar topluluk halinde şiddete maruz kaldık. Bir tek ben değil, dernekler, gönüllüler devamlı bunlarla karşı karşıya kalıyorlar. 'Sokaklar hayvanların' dememize rağmen bunu kabullenemiyorlar. Sokaktaki hayvanları beslememiz en doğal hakkımız"