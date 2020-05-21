Olay yeri Manisa! 17 yaşındaki genç kızı pompalı tüfekle öldürdü

MANİSA’nın Salihli ilçesinde benzin istasyonunda işlenen cinayette 17 yaşındaki genç kız Ceren Kultaş, yaşamını yitirdi.

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Olay İzmir-Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan benzin istasyonunda meydana geldi.

Telefonda tartıştı

Arkadaşının kullandığı otomobil ile benzin istasyonuna gelen Ceren Kultaş, arkadaşı otomobili yıkarken cep telefonu ile henüz tespit edilemeyen bir kişiyle tartıştı.

3 el ateş etti

Bu tartışmanın hemen ardından motosiklet ile benzin istasyonuna gelen ve kimliği tespit edilemeyen kişi, uzaktan pompalı tüfekle Ceren Kultaş’a 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kultaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı.