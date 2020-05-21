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Akdeniz bölgesinde 6.2 büyüklüğünde depremin meydana geldi

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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (ESMC), orta Akdeniz bölgesinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (ESMC) yapılan duyuruda, depremin merkez üssünün Yunanistan'ın Mehtoni bölgesinin yaklaşık 240 kilometre güneybatısında ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

 6 deprem kaydedilmişti

19 Mayıs'ta Akdeniz'de 4.1 ile 5.6 büyüklükleri arasında 6 ayrı deprem kaydedilmişti. Depremlerin Muğla'nın Datça ilçesine 269 ile 320 kilometre arasında uzaklıkta gerçekleştiği belirlenmişti.

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