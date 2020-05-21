Akdeniz bölgesinde 6.2 büyüklüğünde depremin meydana geldi
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (ESMC), orta Akdeniz bölgesinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Abone ol
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (ESMC) yapılan duyuruda, depremin merkez üssünün Yunanistan'ın Mehtoni bölgesinin yaklaşık 240 kilometre güneybatısında ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
6 deprem kaydedilmişti
19 Mayıs'ta Akdeniz'de 4.1 ile 5.6 büyüklükleri arasında 6 ayrı deprem kaydedilmişti. Depremlerin Muğla'nın Datça ilçesine 269 ile 320 kilometre arasında uzaklıkta gerçekleştiği belirlenmişti.
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