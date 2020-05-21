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Yoldan geçen genci elindeki cam parçasıyla rehin aldı! Sebebi ise yasak aşk

ISPARTA'da elindeki cam parçasıyla dolaştığı için polise ihbar edilen alkollü şahıs, polisin geldiğini görünce yoldan geçen genci rehin aldı. Alkollü şahıs, eşinin yasak aşk yaşadığı kişi olay yerine gelmezse gence zarar vereceğini söyledi. Polisin müdahalesi ile rehin alınan genç kurtarıldı.

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Olay gece saat 02: 00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 113 cadde üzerinde meydana geldi. F.Y.'nin cadde üzerinde elinde cam parçası ile yürüdüğünü gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören F.Y. o sırada yoldan geçen bir genci elindeki cam parçası ile rehin aldı.

"Eşimin yasak aşkı buraya gelecek "

Polis, 'Eşinin bir başkası ile ilişkisi olduğunu ve ilişki yaşadığı kişinin olay yerine gelmediği takdirde rehin aldığı gence zarar vereceğini' belirten F.Y'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. İkna çabası sırasında F.Y. elindeki cam parçasıyla kollarına zarar vermeye başladı ve bu sırada rehin alınan genç, F.Y'nin yanından uzaklaşmaya başladı.

Hastaneye götürüldü

Polis, bu esnada F.Y'ye müdahale ederek, rehin alınan genci kurtardı. Vücudunda kesik izleri bulunan F.Y. ve rehin alınan gence 112 acil servis ekipleri müdahale etti. İlk müdahalenin ardından F.Y. ve rehin aldığı genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

Daha sonra F.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Rehin alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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