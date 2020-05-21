Ünlü kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
KAYSERİ'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi. Olayın ardından 50 çalışan karantinaya alındı.Abone ol
kargo şirketinin 10 çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 50 çalışan karantina altına alındı.
50 kişi kontrol amaçlı karantinada
Türkiye çapında dağıtım yapan ünlü bir kargo şirketinin Kayseri şubesinde çalışan 10 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Çalışan 10 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından, kargo şubesinde çalışan diğer 50 kişinin kontrol amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.
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