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Ünlü kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi

KAYSERİ'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi. Olayın ardından 50 çalışan karantinaya alındı.

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kargo şirketinin 10 çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 50 çalışan karantina altına alındı.

50 kişi kontrol amaçlı karantinada

Türkiye çapında dağıtım yapan ünlü bir kargo şirketinin Kayseri şubesinde çalışan 10 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Çalışan 10 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından, kargo şubesinde çalışan diğer 50 kişinin kontrol amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.

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