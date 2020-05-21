HABER /  GÜNCEL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Camilerde Koronavirüse karşı alınacak 8 önemli kural

29 Mayıs’tan itibaren cami avlularında namaz kılınmasına izin verilecek. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüse karşı camilerde dikkat edilmesi gereken 8 kuralı sıraladı.

Abone ol

29 Mayıs’tan itibaren cami avlularında namaz kılınmasına izin verilecek olmasıyla birlikte, corona virüse karşı camilerde alınması gereken ilave tedbirler de gündeme geldi. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, camilerde corona virüs salgını nedeniyle alınması gereken önlemlere dikkat çekti. 

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'ın haberine göre, Prof. Ceyhan'ın önerileri şöyle:

1- Kişiler, sadece elinin yüzünün geleceği yer için bir bez parçası kullanabilir ya da kendi seccadesini getirebilir ama bunların namazdan sonra 60 derecede yıkanması ya da atılması gerekiyor.

2- Camiye girenlerin ateşi ölçülmeli, öksürük ve hapşırık gibi belirtilere dikkat edilmeli.

3- Sosyal mesafeye her an dikkat edilmeli.

4- Camilerde klima kullanılmaması, doğal yolla havalandırılması uygun olur. Klima olacaksa kişiler arasındaki mesafenin en az 2 metreye çıkarılması gerekir.

5- Konuşmayla virüsün bulaş imkanı artacağından herkeste maske olmalı. Duaların yüksek sesle değil, içten okunması lazım. Konuşmak, virüsün bulaş imkanını 10 kat artırıyor. Öksürük ve hapşırmak 1000 kat artırıyor. Konuşmanın tonu da önemli. Yüksek sesle konuşunca bulaş imkanı daha da artıyor. Dua ve tekbirlerin mümkün olduğunca sessiz hatta hiç konuşmadan, nefes alıp vererek içten yapılması öneriyorum.

6- İmamların da hastalığı bulaştırma riski var. Cemaatle araya mesafe bırakılması lazım.

7- Maskeyle vaaz ve Kuran okuması kolay olmayabilir; imamın olduğu yere şeffaf, fiziksel bariyer konabilir veya yüz siperliklerinden kullanıp alçak ses sorunu için mikrofon kullanılabilir.

8- Cami içlerindeki Kuran kursları okul gibi değerlendirilmeli ve açılmamalı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Korona'da ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan açıklamar: Virüs değişime uğruyor
Yoldan geçen genci elindeki cam parçasıyla rehin aldı! Sebebi ise yasak aşk
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı
Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum açıklandı (20 MAYIS 2020)
THY'nin uçuşlara başlayacağı tarih netleşti
ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli bakan Filistin topraklarının tek taraflı ilhakına karşı çıktı Netanyahu’ya soğuk duş!
Galatasaray'da Covid-19 test sonuçları belli oldu
Yargıda normalleşme planları! 1 Haziran’da başlıyor
Ünlü kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Olay yeri Manisa! 17 yaşındaki genç kızı pompalı tüfekle öldürdü
LGS Mayıs ayı örnek soruları çözümlü sözel bölüm soruları
Yorumlar 1 yorum