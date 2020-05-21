Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni milletvekili transferi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi ya da Gelecek Partisi için seçimlere girmemeleri yönünde karar çıkarsa geçmişte İyi Parti'ye yaptıkları gibi milletvekili transferi yapabileceklerinin mesajını verdi.

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Bir dönem İYİ Parti'ye CHP'li vekillerle Meclis'te grup kurduran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden harekete geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partisine vekil desteği verebileceklerini söyleyerek milletvekili borsası tartışmalarını alevlendiren Kılıçdaroğlu, son açıklamasında bu sözlerini tekrarladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele 1’de Merdan Yanardağ ve Emre Kongar’ın sorularını yanıtladı.

"Biz demokrasiye kurulan kumpası bozmakla görevliyiz"

“Bütün siyasi partilerin Meclis’te temsil edilmesini isterim. Hatta yüzde 1 oy alan partinin Genel Başkanı Meclis’e girmeli. Partiler çoğunluğu demokrasi açısından da önemlidir. Bunun için gerekirse Türkiye milletvekilliği diye bir alan açılır seçimle gelenlerin dışında yüzde bir oy bile alsa Genel Başkanının Meclis’e girmesi güzel bir şey. Erdoğan, darbe hukukunun arkasına saklandığı için ve darbecilerin getirdiği yasaları ek yasalarla tahkim ettiği için yeni bir siyasi partinin parlamentoya girmesini istemiyor. İyi Parti için de kumpas kurdukları seçimlere girmemesi için alt yapı oluşturdular ama biz onu kırdık. Şimdi büyük bir ihtimalle Deva Partisi için ya da Gelecek Partisi için böyle bir kumpas kurulursa, biz demokrasiye kurulan kumpası bozmakla görevliyiz.”

Korona yorumu: Gündem ağır çözemiyor

Kılıçdaroğlu, “Sorun aslında hepimizin ortak sorunu. Eğer bu ortak sorun çözülecekse şu veya bu şekilde danışmak, konuşmak, görüşmek lazım. Sorunları böyle bir ortamda daha rahat çözebiliriz. Kovid-19 sadece bizde değil, bütün dünyada var ama bütün ülkelerin parlamentoları açık, bizde kapalı, neden? Eğer bir iktidar ülkeyi yönetmekten acizse başka gündem maddeleri yaratmak zorunda kalabilir, iktidarın yaptığı gibi. Gündem ağır çözemiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Vefa Grubu'na hakaret iddiasıyla tutuklanan CHP'li başkana destek çıktı

Adana’da CHP’li gencin tutuklanmasını gündeme getiren Kılıçdaroğlu, “Ben size rakamları vereyim. Adana’yı vereyim. Bizim Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı şimdi hapse atıldı. Erdoğan’ın talebi, isteği üzerine hapse atıldı. Bu ülkede onun tutuklanması için iddianame yazan savcı savcı değildir, onu hapse atan hakim de hakim değildir. Bu ikisine yargı mensubu diyemeyiz. Bunlar sadece bir makamdan talimat alıp, o makamın beklentilerine uygun karar verip, bir genci haksız yere hapse atanlardır. Burada olay normal bir tartışma bile olsa hapis yok ki burada. Hangi hukuka göre… Adana’da 195 personelimiz valiliğin ve kaymakamlığın emrinde çalışıyor. Türkiye genelinde CHP’li belediyelere ait 2 bin 554 personel, valilerin ve kaymakamların emrinde çalışıyor. Türkiye genelinde 720 aracı tahsis etmiş bizim belediyelerimiz.” dedi.