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Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş operasyonu

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin de talip olduğu 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için kararını verdi.

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Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada takımların transfer çalışmaları hız kazandı. Sezon sonunda Demir Grup Sivasspor ile olan sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş transferin gözdesi konumunda. Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin de talip olduğu 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için kararını verdi.

Hakan'dan vazgeçilmeyecek
Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüp prensipte anlaştığı Sivasspor'un yıldızına son tarih olan 15 Haziran öncesinde 4 milyon TL imza parasını ödediği takdirde işi bitirecek ve Mert Hakan'ı isteyen ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çalım atacak. Yıllık maliyeti 11 milyon TL'yi bulsa da Mert Hakan Yandaş'tan vazgeçilmeyecek.

4 milyon TL ödenecek
Galatasaray cephesi, bonservis ödemeyeceği 8 numaralı oyuncuyu gelecekte çok daha yüksek rakamlara satabileceği görüşüne sahip. Kemer sıkma politikası kararı alınsa da Mert Hakan için söz verilen 4 milyon TL imza parası ödenecek ve transferde bir son dakika sürprizine izin verilmeyecek.

86 bin Euro bonservis bedeli ödendi
Sırasıyla OYAK, Yeşil Bursa, Altınordu, Tire, Menemen Bld. ve Sivasspor formaları giyen Mert Hakan için sadece son transferinde Sivasspor 86 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

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