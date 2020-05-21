Davutoğlu tipi muhalefet! 'Beni kukla gibi kullanarak... şimdiki aklım olsa'...

Son dönemde AK Parti'ye muhalefetin dozunu artıran eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, muhalefet yapayım derken günah çıkarma seansları düzenleyip geleceğe dönük "bana güvenmeyin" mesajı veriyor.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçmişteki hatalarını anlattı. MKYK’da önüne konulan listeyi bugün olsa kabul etmeyeceğini söyleyen Davutoğlu, 17 Nisan 2017 referandumu için de itirafta bulundu. Pelikan bildirisine imza atanlar için “Çakallar” ifadesini kullanan Davutoğlu şöyle devam etti:

“Çakallar alana girdiği zaman aslan onları muhatap almaz. Beni kukla Başbakan, topal ördek yapmak istediler. Allah'tan başka kimseden korkmam. Bu ülkenin hapishanelerinde Nazım Hikmet de, Necip Fazıl da yattı. Davutoğlu da yatar...'' Gazeteci Cüneyt Özdemir'in internet yayınına katılan Davutoğlu şunları söyledi:

O zaman ettim ama şimdi olsa o MKYK listesini kabul etmem

- 12 Eylül 2015'te arkamdan kongre oyunlarıyla önüme MKYK listesi konuldu. Bir muhasebe yaptım. İki liste çıksa 1 Kasım seçimini alamayabilirdik. Onlar kongre oyunu yapıyor ben terörle mücadele ediyorum. Listeyi kabul ettim, kriz çıkmasın diye. Şimdi olsa etmem.

Seçimi kazandıktan sonra Başbakanlıktan alınacağımı hiç düşünmedim

- Cumhurbaşkanının, seçimi kazandıktan sonra arkamdan hamle ile beni genel başkanlık ve Başbakanlıktan ayıracağını hiç düşünmedim. MKYK üyelerine de güvendim ama ben yurt dışındayken 47'si buna imza attı.

- 17 Nisan 2017 anayasa referandumunda da elimden geleni yaptım. Demokrasi zaafa uğrar, Cumhurbaşkanına fayda getirmez, yüzde 50+1'le koalisyona mecbur bırakır dedim.

O dönemin bütün suçları bana yüklendi ama...

- 17 sayfalık bir muhalefet şerhi verdim. Binali beyle de konuştum. O dönem bütün suçlar bana yüklendi. Ağzımdan tek bir defa ‘evet' çıkmadı. Cumhurbaşkanının bana öfkesi, husumeti oradan geldi. Şimdi olsa bu Anayasa doğru değil derdim, Meclis'te oy vermezdim.