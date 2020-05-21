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9 bankanın notunu düşürdü! Fitch Türkiye'ye operasyon üstüne operasyon çekiyor!

Dün HalkBank'ın notunu düşürüp, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın not görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e indiren Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bugün de Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermaye ortaklı 9 bankanın kredi notu görünümünü düşürdü.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli 9 bankanın kredi notu görünümünü düşürdü. Reuters'in haberine göre, Fitch’in kredi notunu görünümünü düşürdüğü bankalar arasında ING Bank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), ICBC Turkey, Alternatifbank, Burgan Bank, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans yer alıyor.

Not görünümlerini 'durağan'dan 'negatife' düşürdü

Fitch ilgili bankaların uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu “B+” olarak sabit tutarken not görünümlerini ise “durağan”dan “negatife” düşürdü. Bankaların finansal kapasite derecelendirmeleri (VR) bu değişiklikten etkilenmedi.

Müdahale döviz yükümlülüklerini yerine getirmeyi kısıtlayabilir

Negatif görünüm Fitch’in Türkiye’nin dış finansman ihtiyaçlarının hükümetin bankacılık sektörüne müdahale etme riskini artırmasını yansıtıyor. Fitch bu durumun bankaların döviz yükümlülüklerini yerine getirme imkanlarını kısıtlayabileceğini öngörüyor.

Fitch Türkiye’nin yüksek dış finansman ihtiyacının büyük bir kısmının bankacılık sektörü aracılığıyla sağlandığını, bunun da piyasa erişimini korumak ve sermaye kontrollerinden kaçınmak için önemli bir teşvik yarattığını da belirtti. 

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