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Trafik polisinden garsona riskli gruba düzenli korona testi

Hastalık belirtisi taşıyanlara hastanelerde yapılan testin kapsamı genişletilecek. Sağlıklı kişilere de test uygulanacak. Trafik polisinden garsona risk gruplarına düzenli test yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette yapılan çalışmalarda, normalleşme kararlarına rağmen salgın ile mücadeleye ilişkin yeni yöntemler değerlendiriliyor.

Hürriyet'in haberine göre; Elisa testiyle yapılan bağışıklık analizinin ortaya çıkaracağı haritaya göre, toplumun hangi kesimlerine, hangi yaş ve meslek gruplarına düzenli test yapılması gerektiğine ilişkin karar verilecek. Bu gruplara düzenli aralıklarla test yapılarak tarama sürdürülecek.

Sağlıklı kişilere de yapılacak
Halen şikâyeti olanların sağlık kuruluşlarına başvurması durumunda yapılan testin, sağlıklı kişilere de yapılmasına ilişkin planlama yapılıyor. Bu nedenle test yapma kriterleri de değişiyor. Toplumdaki virüs yükünü saptamak amacıyla yapılacak bu testlerin bölgesel, yerel karantinaları beraberinde getirebileceği, bir şehrin farklı yerlerinde hayatın normal devam edebileceği belirtiliyor.

''Virüs bulaşmış kişiler lokal olarak izole edilecekler''
Yapılan toplantılarda, soğuk algınlığı veya nezle gibi şikâyeti olanlara da test yapılması değerlendiriliyor. Uzmanlar, “Test kapasitesi arttıkça virüs bulaşmış kişiler lokal olarak izole edilecekler. Apartman apartman, mahalle mahalle bu yapılıyor. İlerleyen süreçte, lokal izolasyon yöntemi daha çok yaygınlaştırılacak. Tüm şehirde kısıtlamalar getirilmesi yerine, virüs bulaşan kişiler ile temaslıların izole edilmesi sağlanacak” dediler.

Lokal odaklar oluştu
Yapılan değerlendirmelerde, pandeminin odağının başından beri İstanbul olduğu, ancak son günlerde, nişan, düğün, kutlama, toplu yemek, toplu dua gibi gerekçelerle lokal odaklar oluştuğu belirtildi. Bu nedenle de lokal karantina uygulamasının planlandığı, salgın yaşayan birçok ülkede buna benzer uygulamaya geçildiği ifade edildi. Organize sanayi sitesi gibi yerlere kurulan mobil laboratuvarların yaygınlaştırılmasının planlandığı öğrenildi.

Kimler riskli grupta
Bu çalışmalar planlanırken uzmanlar, “Sadece temaslılara değil, ikinci çemberde olan kişilere de test yapılması gündeme gelmeli. Bunun için trafik polisleri, askeri kışlalarda bulunanlar, güvenlik görevlileri, banka çalışanları, berberler ve kuaförler, kasiyer, garson, uçaklardaki kabin görevlileri gibi görevlerdeki kişilere düzenli test yaparak çemberi daraltmalı” dediler.

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