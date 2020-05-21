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Roberto Carlos: Chelsea'yi değil Fener'i seçtim

Bir dönem Sarı-Lacivertli formayı giyen Roberto Carlos, “Real Madrid'den ayrıldığımda iki teklif vardı. Fenerbahçe ve Chelsea... Chelsea ile anlaşmıştım ama son anda sorun çıktı, Fenerbahçe'ye gittim” dedi.

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Brezilya’nın ve Real Madrid’in efsane isimleri arasında yer alan ve Fenerbahçe’de de bir dönem forma giyen Roberto Carlos, İngiliz basınına konuştu.

Chelsea’nin kapısından dönmüş
“standart.co.uk”ya açıklamalar yapan Carlos, 2007 yılında Chelsea’nin kapısından döndüğünü söyledi. Transferde her konuda anlaşmalarına rağmen imzayı atamadıklarını vurgulayan Brezilyalı futbol adamı, o an Maviler ile arasında geçenleri ve Fenerbahçe’ye ve dolayısıyla Türkiye’ye gelişini şu sözlerle açıkladı:

''Chelsea ile çok yaklaştık''
“2007’de, 11 yıl aradan sonra Real Madrid’den ayrıldım. Real’in ‘Los Galacticos’ diye adlandırılan kadrosundaydım ve ayrılık vakti geldiğinde iki teklif vardı önümde... Biri Fenerbahçe, diğeri Chelsea... Chelsea ile çok yaklaştık. Her şey kabul edildi, anlaşmıştım. Sadece gidip sözleşmeyi imzalamak kaldı. Paris’e Roman Abramovich ve Peter Kenyon’la görüşmek için gittim. Ama ne yazık ki son anda vazgeçildi. Avukatla ilgili sorun vardı.

Mourinho çok istedi
İngiltere Premier Lig’de iyi performans göstereceğime yüzde 100 emindim. Olmayınca bir hafta sonra Fenerbahçe ile anlaştım ve sözleşme imzaladım.” Carlos, bir yıl önce Arsenal’den Ashley Cole’un transfer edilmesine rağmen o dönem Chelsea’nin başında olan Jose Mourinho’nun kendisini çok istediğini de sözlerine ekledi.

104 kez forma giydi
Brezilyalı, 2007’de geldiği Fenerbahçe’de 2010 Ocak’a kadar (2.5 yıl) forma giydi. Fenerbahçe’de 104 maça çıkan Carlos, 10 gol, 13 asistlik performans sergilemişti. Roberto Carlos’un kariyerinde en fazla forma giydiği 2. takım Fenerbahçe.

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