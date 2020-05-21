Bursa'da para meselesi iki kardeşi birbirine soktu

BURSA’da, para meselesi yüzünden husumetli olan 2 kardeş arasında çıkan kavgada yumruklar konuştu. Polisin gelmesiyle son bulan kavgada 2 kardeş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi 4’üncü Çiğdem Sokak'ta meydana geldi.

Para meselesi yüzünden husumetli olan Murat K. ile kardeşi Mehmet K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran ağabey ile kardeşi ayıramayan aile bireyleri, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, kavgayı kısa sürede ayırdı.

Yaralanan Murat ve Mehmet K. kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.