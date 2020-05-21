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Güne 6,78 seviyelerinde başlayan dolarda gözler Merkez Bankası'nda

Swap anlaşması haberiyle 6,76 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, güne 6,78 seviyelerinde başladı.

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Dolar kuru önceki gün Katar ile 15 milyar dolara yükseltilen swap anlaşması sonrası düşüş trendine girdi. Euro/TL ise 7,44'te yer alıyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı

Bugün yurt içinde piyasalar Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'na odaklandı. Ekonomistler, Merkez Bankası'nı faiz indirimine gitmesini beklerken; beklenti indirimin 50 baz puan olacağı yönünde.

Düşüş trendini sürdürüyor

2 hafta önce sert bir yükselişle 7,24'ü gören dolar/TL bu tarihten sonra geçtiği düşüş trendini sürdürüyor. Düşüşte koronavirüs tedbirlerinin yavaş yavaş dünya genelinde kalkmaya başlaması etkili oldu. Bunun yanında farklı ülkelerden aşı çalışmaları ile ilgili de olumlu haberler geliyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,77'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,70'in gündeme geleceğini kaydetti.

Altın fiyatları 

- Çeyrek altın: 625,4 Lira

- Yarım altın: bin 250,80 Lira

- Gram altın: 380,33 Lira

- Cumhuriyet altını: 2 bin 494 Lira

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