Korkunç itiraf! Koronavirüsten ölenlerin yarısını kurtarabilirdik

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıksa da, hem vaka hem de ölü sayısında ABD salgının merkez üssü haline geldi. Virüs dünya genelinde can almaya devam ederken, 94 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD'de, New York Times gazetesi çok çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Columbia Üniversitesi'nde yapılan modellemelere göre, ABD'de sosyal mesafe ve evde kalma kuralları iki hafta daha önce uygulansa 54 bin can kaybının önüne geçilebileceği öne sürüldü.