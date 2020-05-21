Korkunç itiraf! Koronavirüsten ölenlerin yarısını kurtarabilirdik
Columbia Üniversitesi'nde yapılan modellemelere göre, ABD'de sosyal mesafe ve evde kalma kuralları iki hafta daha önce uygulansa 54 bin can kaybının önüne geçilebileceği öne sürüldü.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıksa da, hem vaka hem de ölü sayısında ABD salgının merkez üssü haline geldi. Virüs dünya genelinde can almaya devam ederken, 94 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD'de, New York Times gazetesi çok çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Columbia Üniversitesi'nde yapılan modellemelere göre, ABD'de sosyal mesafe ve evde kalma kuralları iki hafta daha önce uygulansa 54 bin can kaybının önüne geçilebileceği öne sürüldü.
Columbia Üniversitesi’nin yaptığı modellemelere göre New York başta olmak üzere önlemler daha erken alınsaydı binlerce kişinin hayatı kurtarılabilirdi. Uzmanlar, sosyal mesafe kurallarının bir hafta erken uygulanmaya konulması halinde en az 36 bin kişinin bugün hayatta olabileceğini savundu.
Yükseliş aşamasında yakalamak
Rakamın bununla da sınırlı olmadığı belirtilirken, karantina ve evde kalma kısıtlamaları iki hafta önce yani 1 Mart’ta başlasaydı kurtarılacak hayat sayısının 54 bine kadar çıkabileceği ifade edildi.
Araştırmayı yürüten ekibin başındaki isim epidemiyoloji uzmanı Jeffrey Shaman, “Bu çok büyük bir fark. O kısa süre içinde yükseliş aşamasında yakalamak, ölü sayılarını düşürmede kritik öneme sahip” dedi.