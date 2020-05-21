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Bakan duyurdu! 399 şehit yakını ve gaziye atama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

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Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumlarının dikkate alındığını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 48 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini ifade etti.

Bakan Selçuk, atananların 291’inin erkek, 108’inin de kadın olduğunu belirterek, atama tekliflerinin e-uygulama üzerinden personel talep eden kamu ve kuruluşlarına yapıldığını kaydetti.

Atamaların hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni eden Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı: “Ramazan Bayramı öncesinde atamaların gerçekleştirilmiş olması durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız. Biz ülkemiz için çalışan büyük bir aileyiz.”

Atama sonuçlarına bugün saat 17.00 itibarıyla https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama adresinden ulaşılabilecek.

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