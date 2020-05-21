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Ricardo Quaresma'dan flaş Beşiktaş isteği

Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kuran Ricardo Quaresma, belirtilene göre futbolu siyah-beyazlı forma altında bırakmak istiyor. Bu durum Quaresma geri mi dönecek? sorusunu akıllara getirirken yönetimin transfere sıcak bakmadığı yazıldı.

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Skorer'de yer alan habere göre; Ricardo Quaresma’nın futbol kariyerini Beşiktaş forması altında noktalamak istiyor. Devre arası olaylı bir şekilde Kasımpaşa’ya transfer olan 36 yaşındaki Portekizli futbolcunun geri dönüşe hazır olduğu belirlendi.

Siyah-beyazlı yönetimin ise gitmeden önce kulübü FIFA’ya şikayet etmesi yüzünden Q7’ye yeniden kapıları açmayı düşünmediği ifade edildi.

Beşiktaş'ta bırakmak istiyor

Sergen Yalçın’dan önce teknik direktörlük koltuğunda oturan Abdullah Avcı’nın takımda kalmasını istemesine rağmen siyah-beyazlı yönetim tarafından gönderilen ve devre arasında soluğu Kasımpaşa’da alan 36 yaşındaki Quaresma’nın, futbolu Beşiktaş formasıyla bırakmak istediği belirlendi.

Sergen Yalçın’ın onayı gerekecek

Porto ya da toplamda 6 sezon top koşturduğu Beşiktaş’ta kariyerini sonlandırmayı her zaman hayal eden deneyimli futbolcunun bu düşüncesinin, Beşiktaş Yönetimi tarafından kabul görüp görmeyeceği ise merak konusu oldu. Transfer edilecek her oyuncu için Sergen Yalçın’ın onayını almak isteyen siyah-beyazlı yönetimin, Quaresma’ya kırgın ve kızgın olduğu öğrenildi.

Alacaklarını ertelemedi

Başkan Ahmet Nur Çebi ve futboldan sorumlu yöneticilerin seçimi kazandıktan sonra Beşiktaş’taki alacakları konusunda Quaresma ile görüştüğü ancak Portekizli oyuncunun o günlerde alacaklarının ertelenmesi talebini kabul etmediği belirtildi.

Q7’nin tepki çeken bu davranışını unutmayan yönetimin geri dönüşe kesinlikle sıcak bakmadığı ifade edildi. Siyah-beyazlılar devre arasında FIFA’dan ağır bir cezayla karşı karşıya kalmamak için anlaşmaya yanaşmayan Quaresma’nın tüm alacaklarını ödemek zorunda kalmıştı.

Kasımpaşa sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Quaresma’nın dönüş için bu kez yönetimin tüm koşullarını kabul etmeye hazır olduğu da iddia edildi. Quaresma, Kasımpaşa'da 18 maçta 4 gole imza atmıştı.

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