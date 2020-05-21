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Ali Babacan'dan Bahçeli ve MHP'yi çıldırtacak sözler! Bahçeli'nin memlekete ne faydası var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "DEVA Partisi FETÖ projesi" iddiasına cevap veren Ali Babacan, "Bahçeli'nin ülkeye hangi faydası dokunuyor? Ben bunu çok merak ediyorum" dedi. Bahçeli'yi 2001 kirizindeki iktidar ortaklığıyla vurdu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni partilerle ilgili 'FETÖ organizasyonu' suçlamasına öyle bir yanıt verdi ki hem Bahçeli hem MHP'liler bu cevaba çok kızacak. Bahçeli'yi ANASOL-M iktidarı döneminde yaşanan 2001 kiriziyle vuran Ali Babacan, şöyle konuştu: 

20 banka iflas ederken ne yaptı onu anlatsın

- Laf üretiyorlar, iş üretsinler. Üçlü koalisyon dönemlerinde ne yapmışlar. Ona baksınlar, hatırlasınlar. O günler dejavu olarak akıllarına geliyordur. Bütün sistem yerle bir olurken, 20 banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken iktidar ortağıydılar. Bahçeli, 20 banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken ne yapmış onu anlatsın.

Ülkeye ne faydası dokunuyor merak ediyorum

- Şu anda iktidar güçleri ellerinde. Ülkeye hangi faydası dokunuyor, bu ülke ayağa kalksın, krizi çabuk atlatması için ne üretiyorlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Bunu anlatsınlar.

Siyasette laf üretmek en kolay iş

- Yoksa ona çamur at, buna çamur at, iftira at… Oturduğun yerden çok kolay işler. Siyasette laf üretmek en kolay iştir. Biz alın teri döküyoruz, emek harcıyoruz. Sürekli Türkiye’nin geleceğini düşünüyoruz. Bakanlığım döneminde de çok çalıştım az konuştum. Biz laf üretmek için siyaset yapmıyoruz ki!

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