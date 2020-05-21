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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk uyardı: Sessiz taşıyıcılar aramızda

Ramazan Bayramı öncesi dikkat çeken uyarılar yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Sessiz taşıyıcılar aramızda, en ufak bir temas tüm aileyi hasta edebilir" diye konuştu.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Bayram vesilesi ile ‘hürmet göstereceğiz’ diye ev ziyareti yapmak, sarılmak-el öpmek onların hayatını riske etmek demektir" uyarısında bulundu. 

"Bu bayram hepimize fedakarlık düşüyor"

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Öztürk, şunları kaydetti: Hepimiz isteriz büyüklerimizle kucaklaşalım, küçükler gelsin, elimizi öpsün ama unutmayalım ki salgınla mücadele ettiğimiz önemli günlerden geçiyoruz. Geçmiş bayramlardaki muhabbetin, hürmetin gelecek bayramlara taşınması adına bu bayram hepimize fedakarlık düşüyor. En ufak bir kural ihlali sıkıntılı sonuçlar yaratabilecek.

"En ufak bir temas tüm aileyi hasta edebilir"

Dünya genelinde 65+ en çok kaybın yaşandığı grup oldu. Türkiye’de 2 aydır sokağa kısıtlı olarak çıkabiliyorlar. Bu sayede onları korumayı başardık. Bayram vesilesi ile ‘hürmet göstereceğiz’ diye ev ziyareti yapmak, sarılmak-el öpmek onların hayatını riske etmek demektir.

Özellikle gençler arasında asemptomatik denilen ‘sessiz taşıyıcılar’ var.

Virüs taşıdığından kendinin bile haberi olmayan, kendini sağlıklı sanan bu kişiler ile yaşanacak en ufak bir temas tüm aileyi hasta edebilir. O nedenle bu bayramın adı haydi gelin fedakârlık bayramı olsun.

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