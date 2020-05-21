HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Sergen Yalçın ikna etti Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a geri dönüyor

ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'la telefonla görüşen Oğuzhan Özyakup, hocasının çağrısına kulak verdi ve "Eskisinden de daha iyisini göstereceğim" dedi.

Abone ol

Beşiktaş'ın sezon ortasında Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup geri dönüyor.

Sergen Yalçın'ın göreve geldiği günlerde Feyenoord'la anlaşan yıldız oyuncu, yeni Hoca’sının kalması yönündeki isteği üzerine "Teşekkür ederim ama anlaşma sağlandı. Beşiktaş'a çok daha güçlü olarak döneceğim" cevabını vermişti.

Telefonda görüştü
Oğuzhan'ın koronavirüs sürecinde ailesi ile birlikte yaşamaya alıştığı için gelecek sezonda da Hollanda'da devam edeceği iddiaları üzerine Sergen Yalçın devreye girdi. Siyah-beyazlıların teknik patronu, 27 yaşındaki oyuncuyla telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Kendini tekrar ispat edeceksin
Oğuzhan'a, yeni sezon planlamalarında özel bir yeri olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı "Burada yarım kalmış bir işin var. Kendini tekrar ispat edeceksin. Bunu birlikte başaracağız. Hiçbir şeyden endişe etme, bana güven" dedi.

'Feda'ya da hazır
Hocasının bu sözleri üzerine çok mutlu olan yıldız futbolcu "Ben de size söz veriyorum. Eski performansımdan çok daha iyisini göstereceğim" sözlerini kullandı.

Öte yandan senelik 11 milyon lira ücreti bulunan Oğuzhan'ın, indirime gitmeye hazır olduğu da öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk uyardı: Sessiz taşıyıcılar aramızda
Ankara'nın sabrı taştı Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye'nin yumruğu inmek üzere
Güne 6,78 seviyelerinde başlayan dolarda gözler Merkez Bankası'nda
İyi Parti'den Demirören Medya'ya reklam filmi tepkisi
Üşüttüm diyene koronavirüs testi! Bilim Kurulu önerdi Sağlık Bakanlığı kabul etti
Davutoğlu tipi muhalefet! 'Beni kukla gibi kullanarak... şimdiki aklım olsa'...
ÖNCEKİ HABERLER
Libya ordusunca imha edilen Hafter'in Rus hava savunma sistemi Trablus’ta sergilendi
Twitter'a bomba özellik geldi! Artık istemediğiniz kişiler size yanıt veremeyecek
Şampiyonlar Ligi için İstanbul'da 4'lü Final
Bursa'da para meselesi iki kardeşi birbirine soktu
Arsenal Domagoj Vida'ya göz dikti
Seyahat izni nasıl alınır kimlere seyahat izni verilir?
Yorumlar