N'golo Kante salgın endişesiyle antrenmana katılmadı

Fransız futbolcu N'golo Kante, formasını giydiği Chelsea takımının antrenmanlarına koronavirüs endişesi nedeniyle katılmama kararı aldı.

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Chelsea'nin yıldız futbolcusu N'Golo Kante, Premier Lig'in yeniden başlamasına dair duyduğu endişe nedeniyle kulüpten izin alarak antrenmana katılmadı.

Telegraph'ın haberine göre, Kante’nin görüşüne saygı duyan kulüp oyuncunun evde bireysel çalışmasına izin verdi. 29 yaşındaki futbolcu virüs testinin negatif çıkmasından sonra salı günü takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlamıştı.

Başka endişe duyanlar da oldu

Premier Lig'de daha önce Raheem Sterling, Danny Rose ve Troy Deeney sahalara dönüş için endişelerini dile getiren isimler olmuştu.