Yerli otomobilin Gemlik'te yapılacak fabrikası için ilk kazma vuruldu

Yerli otomobilin fabrikasında alt yapı işlemleri tamamlandı. ÇED raporu ve zemin etütleri gerçekleştirilen dev askeri arazide bulunan yapılar yıkılırken, fabrika için temel kazısına da başlandı. Koronavirüsten dolayı ufak bir erteleme olan temel atma törenin ise haziran ayında gerçekleştirilebileceği öngörülüyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aralık ayında tanıtımı yapılan ve 2022 yılında yollara çıkması beklenen yerli otomobilde önemli bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen görkemli bir törenle görücüye çıkarılan yerli otomobilin üretileceği fabrika için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu tamamlandı.

ÇED raporunun yanı sıra Gemlik'te denize sıfır bin dönüm askeri kamp arazisi üzerine inşa edilecek dev tesisin zemin etütleri de gerçekleştirilirken, elektrik, su ve doğal gaz gibi gerekli olan tüm alt yapı da hazır hale getirildi.

Temel atma öncesi 1 milyon metrekarelik dev arazide hummalı bir çalışma da aralıksız sürüyor.

Bölgeden edindiği bilgilere göre; askeri kamp arazisi üzerinde bulunan yapılar yıkılırken, fabrika temeli için gerekli olan kazı işlemlerine de başlandı.

Bakan da işaret etmişti

Mayıs ayında temelinin atılması planlanan fabrika için geçtiğimiz günlerde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık öngörmediklerini en fazla bir kaç haftalık sarkma olabileceğine işaret etmişti.

Denize sıfır, dibinde liman var

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait dev arazi denize sıfır bulunuyor. Arazinin hemen yanı başında ise liman yer alıyor. Liman sayesinde araçların sevkiyatının deniz üzerinden rahatlıkla yapılması da planlanıyor. Şehir merkezine 10 dk mesafede bulunana arazinin Osmangazi Köprüsü'ne mesafesi ise yaklaşık 60 km.

4 binden fazla kişi çalışacak

Kamu-özel ortaklığında toplam 22 milyar TL yatırımla hayata geçirilecek olan fabrika, yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak. 2022 yılından itibaren üretime başlayacak olan fabrikada, 2023 yılında 2.420, 2032 yılına kadar da 4.323 kişi çalışacak. Yedek parça ve yazılımsal destekler ile doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye iş kapısının açılacağı tahmin ediliyor.

2018'de kuruldu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2018 Haziran ayında kuruldu. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in şirketteki payları yüzde 19’ar, TOBB’un payı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş 3 Eylül 2018'de göreve başladı.