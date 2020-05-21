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AK Parti'den kadınlara özel yarışma! Erdoğan ödül verecek

AK Parti, koronavirüs günlerinde kadınların duygu ve düşüncelerini aktarmaları için özel yarışma düzenliyor. Dereceye girenler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alacak.

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AK Parti Kadın Kolları tarafından yapılacak olan yarışma kapsamında 81 şehirdeki bütün kadınlar yazılarını, 'Covid-19: Sadece bir Virüs mü Yoksa Daha Fazlası mı?', 'Pandemide Dışarısı Nasıl Görünüyor?', 'Salgın ile Birlikte Hayatımdaki Değişimler' hakkında düşüncelerini yazacak. 

Ödüleri Erdoğan verecek

Seçmeler, 81 şehirde oluşturulacak AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı komisyonlarınca yapılacak. Dereceye girenlere ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.  

"Bütün kadınların katılmasını istiyoruz"

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yarışmayla ilgili şu ifadeleri kullandı: Söz uçar, yazı kalır diyoruz. Sadece üyelerimiz değil, bütün kadınların katılmasını istiyoruz. Başvuru için akkadin.org.tr adresinden başvuru yapılacak. İllerde milletvekillerimizden yazarlardan oluşan jüri üyeleri, ilk üçe giren isimleri Genel Merkez’imize bildirecek.

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